بوتين يندد بـ"عدوان" إسرائيلي "غير مبرر" خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني لروسيا

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بالضربات على طهران معتبرا أنها "عدوان غير مبرر" وقال إن موسكو تسعى لمساعدة الشعب الإيراني، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو.



وقال بوتين لعراقجي "هذا عدوان غير مبرر على الإطلاق على إيران"، مشيرا إلى أن روسيا "تعمل على تقديم المساعدة للشعب الإيراني".



ولم يذكر الرئيس الروسي الهجمات الأميركية تحديدا لكنه تحدث بدلا من ذلك بشكل عام عن "الضربات" ضد إيران، رغم أن الكرملين أعرب في وقت سابق الاثنين عن إدانته وأسفه للضربات الأميركية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية قبل لقاء بوتين وعراقجي "سجّل تصعيد جديد في المنطقة وبالطبع نحن نندّد به ونأسف جدّا لحدوثه".