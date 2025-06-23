الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات "لقطع طرق الوصول" إلى موقع فوردو النووي الإيراني

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية لـ"قطع طرق الوصول" إلى موقع فوردو الإيراني لتخصيب اليورانيوم والذي قصفته الولايات المتحدة نهاية الأسبوع.وقال الجيش في بيان إن قواته "نفذت ضربات بهدف قطع طرق الوصول إلى موقع فوردو لتخصيب" اليورانيوم.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فجر الأحد أن جيشه نفذ "هجوما ناجحا جدا" على فوردو وموقعين نووين آخرين.