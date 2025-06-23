غروسي يطالب بتمكين الوكالة من دخول مواقع نووية في إيران "للكشف على" مخزونات اليورانيوم

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الى تمكين مفتشي الوكالة من العودة إلى المواقع النووية الإيرانية بهدف "الكشف على" مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب، كما حض على وقف الأعمال الحربية.وتأتي هذه الدعوة عقب ضربات إسرائيلية وأميركية على منشآت نووية إيرانية.وقال غروسي في خلال اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة في فيينا إن "إيران وإسرائيل والشرق الأوسط في حاجة إلى السلام".وأضاف: "لهذا، علينا اتخاذ عدد من الخطوات".وتابع: "أولا يجب أن نعود إلى طاولة المفاوضات، وأن نسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيّمين على معاهدة منع الانتشار النووي باسمنا، بالعودة إلى المواقع النووية الإيرانية والكشف على مخزونات اليورانيوم، خصوصا والأهم، 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %".