الرئيس السوري يتعهد بأنّ ينال "كل من شارك وخطط" للهجوم على الكنيسة جزاءهم العادل

تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع الإثنين بأن ينال المتورطون في الهجوم الانتحاري داخل كنيسة مار الياس في دمشق "جزاءهم العادل"، داعيا السوريين الى "التكاتف والوحدة" في مواجهة كل ما يهدد استقرار البلاد.



وقال الشرع في بيان غداة التفجير الذي أوقع 25 قتيلا وأصاب العشرات بجروح "نعاهد المكلومين بأننا سنصل الليل بالنهار، مستنفرين كامل أجهزتنا الأمنية المختصة، لضبط كل من شارك وخطط لهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل". واعتبر أن "الجريمة البشعة... تذكرنا بأهمية التكاتف والوحدة، حكومة وشعبا، في مواجهة كل ما يهدد أمننا واستقرار وطننا".