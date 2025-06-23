روته: لا ينبغي لإيران أن تطوّر سلاحا نوويا

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، على وجوب عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وذلك مع تواصل الحرب بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.



وقال روته في خلال قمة الحلف في لاهاي: "في ما يتعلق بموقف الناتو بشأن برنامج إيران النووي، اتفق الحلفاء منذ زمن طويل على أنه لا ينبغي لإيران أن تطوّر سلاحا نوويا"، مضيفا "حضّ الحلفاء مرارا إيران على احترام التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي".