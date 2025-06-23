مسؤولان أميركيان: الرد الإيراني على القوات الأميركية قد يأتي قريبا

أعلن مسؤولان أميركيان، أن التقديرات الأميركية تشير إلى أن إيران قد تنفذ هجمات انتقامية تستهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط قريبا، رغم سعي الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي يضمن امتناع طهران عن أي هجوم.



وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث إلى رويترز، إن الهجوم الانتقامي الإيراني قد يحدث خلال اليوم أو اليومين المقبلين.



وهددت إيران بالرد بعد أن قصفت الولايات المتحدة مواقعها النووية في مطلع الأسبوع.