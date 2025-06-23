رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية يتعهد برد حازم بعد الضربات الأميركية

تعهد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي بالرد بشكل حازم على الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية.وقال موسوي في شريط فيديو بثه التلفزيون الرسمي إن "هذه الجريمة والانتهاك لن يمرا من دون رد"، مشددا على أن طهران "ستقوم برد حازم على الخطأ الأميركي".