إعلام عن نائب وزير خارجية روسيا: إيران لها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها

نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم الاثنين إن لإيران الحق الكامل في الدفاع عن نفسها واصفا الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران بأنها "غير قابلة للكسر".



وعندما سئل ريابكوف عما إذا كانت إيران قد طلبت مساعدة عسكرية من روسيا، قال لوكالة إنترفاكس إن موسكو تعمل مع إيران في مجالات متعددة، وأن الكشف عن مزيد من التفاصيل عن تعاونهما سيكون تصرفا غير مسؤول.