وزير خارجية الصين: الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران شكلت سابقة سيئة

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران بذريعة "تهديد مستقبلي محتمل" والهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية "أرسلت إشارات خاطئة للعالم وشكلت سابقة سيئة".



وأضاف أنه ينبغي على جميع أطراف النزاع اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع والعودة إلى الحوار والتفاوض.



وأفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية بأن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في بكين اليوم.