نجل شاه إيران الأسبق يحذّر الغرب من "إلقاء طوق نجاة" للقيادة الإيرانية

دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأسبق، الغرب إلى عدم إلقاء طوق نجاة للقيادة الإيرانية عبر اقتراح عقد محادثات في وقت يبدو أن "النظام ينهار"، وذلك في مقابلة أجرتها معه فرانس برس الاثنين.



وقال نجل الشاه الراحل محمد رضا بهلوي والذي بات معارضا بارزا يقيم في الخارج إن "هذا النظام ينهار. يمكنكم تسهيل الأمر عبر الوقوف هذه المرة معهم (الشعب الإيراني)، لا عبر إلقاء طوق نجاة آخر لهذا النظام ليتمكن من البقاء".