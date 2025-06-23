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بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية... قطر تؤكد أنها تحتفظ بحقها في الرد

أخبار دولية
2025-06-24 | 01:25
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بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية... قطر تؤكد أنها تحتفظ بحقها في الرد
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بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية... قطر تؤكد أنها تحتفظ بحقها في الرد

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، قائلا: "نعتبره انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". 

وأكد أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق والقانون الدولي. وقال: "نطمئن أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح، علماً بأنه سيصدر بيان توضيحي حول ملابسات الهجوم لاحقا من قبل وزارة الدفاع".

كما أكد الأنصاري أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعيا إلى وقف فوري للأعمال العسكرية كافة، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.

وشدد أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها.

وذكر أن القاعدة كانت قد أُخليت في وقت سابق وفقًا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات كافة لضمان سلامة العاملين في القاعدة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات الصديقة وغيرهم، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جرّاء الهجوم.
 

أخبار دولية

قطر

ماجد محمد الأنصاري

هجوم

قاعدة العديد الجوية

الحرس الثوري الإيراني

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