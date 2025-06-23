ترامب: المواقع الإيرانية التي هاجمتها الولايات المتحدة "دُمرت تماما"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن جميع المواقع الإيرانية التي تعرضت لهجمات أمريكية خلال مطلع الأسبوع "دُمرت تماما، والجميع يعلم ذلك".



وأدلى ترامب بهذه التعليقات في منشور على منصة تروث سوشيال، حيث انتقد ما أوردته بعض وسائل الإعلام بأن المواقع "دُمرت إلى حد كبير".