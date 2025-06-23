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السعودية تدين "العدوان" الإيراني على قطر: أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددة على أنه أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.