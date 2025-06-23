الإمارات تدين "بأشد العبارات" الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أميركية في قطر

دانت دولة الإمارات بـ"أشد العبارات" إطلاق إيران لصواريخ على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، والتي تعد الأكبر للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.



وقالت الخارجية الإماراتية في بيان: "دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر الشقيقة"، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي".