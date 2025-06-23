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مسؤول أميركي يؤكد عدم تسجيل أي ضحايا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد
أخبار دولية
2025-06-23 | 14:46
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مسؤول أميركي يؤكد عدم تسجيل أي ضحايا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد
أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن إيران أطلقت صواريخ بالستية باتجاه قاعدة العديد الأميركية في قطر من دون أن يتسبب الهجوم في تسجيل ضحايا.
وقال: "يمكنني التأكيد أن قاعدة العديد الجوية تعرضت إلى هجوم بصواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى مصدرها إيران اليوم. في الوقت الحالي، لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا أميركيين".
وأضاف: "لا علم لنا بأي أضرار لحقت بالمنشأة حتى اللحظة".
وجاء الهجوم الإيراني بعدما نفّذت واشنطن الأحد ضربات ضد ثلاثة مواقع نووية إيرانية باستخدام قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات وصواريخ.
وتضم قاعدة العديد الضخمة التي تأوي آلاف العناصر الأميركيين مقرا متقدما للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وقواتها الجوية والعمليات الخاصة.
أخبار دولية
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