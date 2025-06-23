الجيش الاسرائيلي يعتبر إيران تهديدا "للعالم أجمع" بعد الهجوم على قاعدة أميركية في قطر

اعتبر الجيش الإسرائيلي أن الرد الإيراني بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أميركية في قطر يثبت أن طهران تشكل تهديدا "للعالم أجمع".



وقال المتحدث العسكري إيفي ديفرين في مؤتمر صحافي: "أود أن أقول إن هذا الأمر يشكل دليلا إضافيا على العدائية والعنف وعلى حقيقة أن إيران هي دولة إرهابية تهدّد ليس فقط إسرائيل بل الشرق الأوسط أجمع، بما في ذلك جاراتها والعالم أجمع".