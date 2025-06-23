ماكرون يدعو إلى وضع حد "لدوامة الفوضى" بعد الهجوم الإيراني على القاعدة الأميركية في قطر

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعودة إلى طاولة المفاوضات، بعدما نفّذت طهران ضربة انتقامية استهدفت قاعدة عسكرية أميركية في قطر، عقب قصف واشنطن منشآت نووية إيرانية.وقال ماكرون: "على دوامة الفوضى أن تنتهي. أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات"، وذلك في منشور عبر منصة إكس.من جانبه، قال وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات أدلى يها إلى شبكة "فرانس2" إن ما يجري يعد "تصعيدا خطيرا تتحمّل إيران في إطاره مسؤولية كبيرة. إنها دوامة عنف تهدد بإشعال مواجهة واسعة النطاق ستكون لها تداعيات خطيرة جدا حتى هنا" في فرنسا.