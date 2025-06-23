الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن ستة صواريخ أصابت قاعدة العديد الأميركية في قطر

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر أصيبت بستة صواريخ في الهجوم الذي شنته طهران ردا على ضربات أميركية ضد منشآتها النووية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني.وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الرسمية نقلا عن بيان للحرس الثوري أن "ستة صواريخ أصابت قاعدة العديد الأميركية في قطر".