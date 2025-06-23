الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بالإخلاء لسكان منطقة في طهران

#عاجل ‼️ جيش الدفاع يوجّه انذار عاجل لسكان طهران المتواجدين في مربع 7 لضرورة اخلاء المنطقة المحددة بالأحمر في الخارطة المرفقة وعدم الاقتراب اليها خلال الساعات المقبلة حيث سيعمل جيش الدفاع لضرب بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني هناك https://t.co/pKPQfkQaor
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 23, 2025
#عاجل ‼️ جيش الدفاع يوجّه انذار عاجل لسكان طهران المتواجدين في مربع 7 لضرورة اخلاء المنطقة المحددة بالأحمر في الخارطة المرفقة وعدم الاقتراب اليها خلال الساعات المقبلة حيث سيعمل جيش الدفاع لضرب بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني هناك https://t.co/pKPQfkQaor