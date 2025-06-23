الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بالإخلاء لسكان منطقة في طهران

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي وجّه انذارا عاجلا بالإخلاء لسكان منطقة في طهران.



وأشار الى أن "الجيش الإسرائيلي سيعمل لضرب بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني".