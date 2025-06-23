قطر: الرد على هجوم إيران مسألة سيادية

أعلنت قطر أن ردها على الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية الأميركية على أراضيها مسألة "سيادية"، بعد هجوم إيران على القاعدة ردا على هجمات أميركية على مواقع نووية إيرانية.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي، أن هناك علاقات وثيقة بين إيران وقطر، لكن الهجوم يستدعي بلا شك لقاء حقيقيا وموقفا واضحا.