وزير الخارجية الإيراني: جاهزون للرد مجددا إذا اتخذت الولايات المتحدة أي إجراء آخر

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن هجوم طهران على قاعدة العديد العسكرية الأميركية في قطر جاء ردا على "العدوان الأميركي على سيادة إيران وسلامة أراضيها".



ونقل بيان نشر على حساب وزارة الخارجية الإيرانية على تيليغرام عن عراقجي القول إن إيران ستكون جاهزة للرد مجددا في حال اتخذت الولايات المتحدة أي إجراء آخر.