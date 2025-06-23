رئيس البرلمان يؤكد أن إيران تدرس تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكّد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن إيران تدرس تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل الضربات الأميركية على منشآت نووية وتواصل الحرب مع إسرائيل.



وجاء في منشور لقاليباف على منصة إكس ان البرلمان "يسعى لإقرار مشروع قانون يرمي إلى تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، منددا بما اعتبره انعدام الموضوعية والمهنية في عمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي اعتمدت في مطلع حزيران قرارا يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.