العراق يحذّر من "توسيع رقعة المواجهة" بعد الهجوم الإيراني على القاعدة الأميركية في قطر

حذّر العراق من "توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدّة التوتر الإقليمي" بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأميركية في قطر، داعيا إلى "ضبط النفس" ووقف التصعيد.



وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: "إن هذا التصعيد ينذر بمزيد من التوتر ويُشكّل منعطفا خطيرا وغير مسبوق في وتيرة الصراع، في ظل تحذيرات العراق المتكرّرة من خطورة انخراط أطراف جديدة فيه، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدّة التوتر الإقليمي".



ودعت إلى "ضبط النفس وتوحيد الجهود لوقف التصعيد وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة حفاظا على أمن شعوب المنطقة واستقرارها".