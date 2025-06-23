الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العراق يحذّر من "توسيع رقعة المواجهة" بعد الهجوم الإيراني على القاعدة الأميركية في قطر
أخبار دولية
2025-06-23 | 17:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العراق يحذّر من "توسيع رقعة المواجهة" بعد الهجوم الإيراني على القاعدة الأميركية في قطر
حذّر العراق من "توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدّة التوتر الإقليمي" بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأميركية في قطر، داعيا إلى "ضبط النفس" ووقف التصعيد.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: "إن هذا التصعيد ينذر بمزيد من التوتر ويُشكّل منعطفا خطيرا وغير مسبوق في وتيرة الصراع، في ظل تحذيرات العراق المتكرّرة من خطورة انخراط أطراف جديدة فيه، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدّة التوتر الإقليمي".
ودعت إلى "ضبط النفس وتوحيد الجهود لوقف التصعيد وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة حفاظا على أمن شعوب المنطقة واستقرارها".
أخبار دولية
العراق
الهجوم الإيراني
القاعدة الأميركية
قطر
التالي
فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات على جزيرة خيوس اليونانية لليوم الثاني
إسرائيل تهاجم موقع فوردو النووي الإيراني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:43
الإمارات تدين "بأشد العبارات" الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أميركية في قطر
أخبار دولية
14:43
الإمارات تدين "بأشد العبارات" الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أميركية في قطر
0
أخبار دولية
14:53
الجيش الاسرائيلي يعتبر إيران تهديدا "للعالم أجمع" بعد الهجوم على قاعدة أميركية في قطر
أخبار دولية
14:53
الجيش الاسرائيلي يعتبر إيران تهديدا "للعالم أجمع" بعد الهجوم على قاعدة أميركية في قطر
0
أخبار دولية
14:55
ماكرون يدعو إلى وضع حد "لدوامة الفوضى" بعد الهجوم الإيراني على القاعدة الأميركية في قطر
أخبار دولية
14:55
ماكرون يدعو إلى وضع حد "لدوامة الفوضى" بعد الهجوم الإيراني على القاعدة الأميركية في قطر
0
آخر الأخبار
16:34
وزير الخارجية الإيراني عبر تيليغرام: هجوم طهران على القاعدة الجوية الأميركية في قطر جاء "ردا على العدوان الأميركي على سيادة إيران وسلامة أراضيها"
آخر الأخبار
16:34
وزير الخارجية الإيراني عبر تيليغرام: هجوم طهران على القاعدة الجوية الأميركية في قطر جاء "ردا على العدوان الأميركي على سيادة إيران وسلامة أراضيها"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:34
قبل ساعات من الهدنة... هجوم إيراني على بئر السبع
أخبار دولية
02:34
قبل ساعات من الهدنة... هجوم إيراني على بئر السبع
0
أخبار دولية
02:32
نتنياهو: وافقنا على وقف إطلاق النار بعد تحقيق هدف إزالة التهديد النووي الإيراني
أخبار دولية
02:32
نتنياهو: وافقنا على وقف إطلاق النار بعد تحقيق هدف إزالة التهديد النووي الإيراني
0
أخبار دولية
01:35
الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني ببئر السبع إلى 5
أخبار دولية
01:35
الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني ببئر السبع إلى 5
0
أخبار دولية
01:26
وزير الدفاع الإيراني: قرار إيران معاقبة المعتدي بقوة ولن تقبل بسلام قسري
أخبار دولية
01:26
وزير الدفاع الإيراني: قرار إيران معاقبة المعتدي بقوة ولن تقبل بسلام قسري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:55
وسائل إعلام إيرانية: استهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هجوم إسرائيلي على طهران
آخر الأخبار
04:55
وسائل إعلام إيرانية: استهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هجوم إسرائيلي على طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-17
في الذكرى الثلاثين لتأسيسه... المجلس الدستوري يعقد ندوة بعنوان "المحاكم الدستورية في المشرق"
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-17
في الذكرى الثلاثين لتأسيسه... المجلس الدستوري يعقد ندوة بعنوان "المحاكم الدستورية في المشرق"
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-01
مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-01
مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025
0
آخر الأخبار
02:38
القناة 12 الإسرائيلية: مطار بن غوريون الدولي سيعود للعمل بكامل طاقته في الساعات القليلة المقبلة
آخر الأخبار
02:38
القناة 12 الإسرائيلية: مطار بن غوريون الدولي سيعود للعمل بكامل طاقته في الساعات القليلة المقبلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:34
قبل ساعات من الهدنة... هجوم إيراني على بئر السبع
أخبار دولية
02:34
قبل ساعات من الهدنة... هجوم إيراني على بئر السبع
0
أخبار دولية
17:07
قطر: الرد على هجوم إيران مسألة سيادية
أخبار دولية
17:07
قطر: الرد على هجوم إيران مسألة سيادية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:27
تصعيد جديد للحرب... هجوم إيراني على قاعدة العديد الأميركية في قطر
تقارير نشرة الاخبار
16:27
تصعيد جديد للحرب... هجوم إيراني على قاعدة العديد الأميركية في قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع تحط في دير مار ضومط في القبيات
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع تحط في دير مار ضومط في القبيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نماذج الخصخصة تتنافس ومطار القليعات رهينة القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نماذج الخصخصة تتنافس ومطار القليعات رهينة القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لبنان الرسمي: حزب الله لن يدخل الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لبنان الرسمي: حزب الله لن يدخل الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
القبيات تحتضن اليوم الحادي عشر من جولة ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع
تقارير نشرة الاخبار
13:55
القبيات تحتضن اليوم الحادي عشر من جولة ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق... شهود يتحدثون عن منفذين إثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق... شهود يتحدثون عن منفذين إثنين
0
أخبار دولية
13:52
تقديرات برد إيراني قريب وحديث عن رد منسق على غرار... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:52
تقديرات برد إيراني قريب وحديث عن رد منسق على غرار... اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:59
موقع FlightRadar24: اغلاق المجال الجوي الاماراتي
خبر عاجل
12:59
موقع FlightRadar24: اغلاق المجال الجوي الاماراتي
2
خبر عاجل
08:00
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وجهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب وطهران ترد بأن الوقت لم يحن بعد
خبر عاجل
08:00
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وجهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب وطهران ترد بأن الوقت لم يحن بعد
3
اقتصاد
02:17
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:17
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
12:38
شاهد من رويترز: دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة
خبر عاجل
12:38
شاهد من رويترز: دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة
5
خبر عاجل
13:26
معلومات للـLBCI: طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها لهذه الليلة الى قطر والإمارات أما الطائرة التي كانت متوجهة الى قطر وعلى متنها رئيس الحكومة فحطت في البحرين وهي تقوم بتعبئة الفيول للعودة الى لبنان اذا تمكنت من الحصول على موافقة السلطات البحرينية
خبر عاجل
13:26
معلومات للـLBCI: طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها لهذه الليلة الى قطر والإمارات أما الطائرة التي كانت متوجهة الى قطر وعلى متنها رئيس الحكومة فحطت في البحرين وهي تقوم بتعبئة الفيول للعودة الى لبنان اذا تمكنت من الحصول على موافقة السلطات البحرينية
6
أخبار دولية
05:47
سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25
أخبار دولية
05:47
سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25
7
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني
8
خبر عاجل
19:19
مسؤول إيراني كبير يؤكد لرويترز موافقة طهران على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أميركي
خبر عاجل
19:19
مسؤول إيراني كبير يؤكد لرويترز موافقة طهران على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أميركي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More