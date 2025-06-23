تجمع احتفالي في طهران بعد الضربات ضد القاعدة الأميركية في قطر

بث التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد حيّة من تجمّع احتفالي وسط طهران بعدما أطلقت الجمهورية الإسلامية صواريخ على قاعدة العديد الأميركية في قطر ردا على هجوم أميركي على مواقع نووية في إيران.



ولوح المشاركون في الاحتفال بالأعلام الإيرانية وهتفوا "الموت لأميركا"، بينما أطلق آخرون أبواق سياراتهم، وفقا للقطات بثها التلفزيون الرسمي.