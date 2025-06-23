هيئة الطيران المدني القطرية: استئناف حركة الملاحة الجوية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليق قصير في أعقاب هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة جوية أميركية في البلاد يوم الاثنين، من دون أن يتسبب بوقوع إصابات.