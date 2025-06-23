ترامب: إسرائيل وإيران وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على وقف تدريجي لإطلاق النار يبدأ قرابة الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش مما سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يوما بين البلدين.



وكتب ترامب على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" إنّه "تمّ الاتفاق بشكل تامّ بين إسرائيل وإيران على وقف شامل وكامل لإطلاق النار".



وقال: "ستبدأ إيران رسميا وقف إطلاق النار وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار وبعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب استمرت 12 يوما".