مسؤول لرويترز: رئيس وزراء قطر ضمن موافقة إيران على اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار

كشف مسؤول مطلع لرويترز أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن موافقة طهران على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر يوم الاثنين.



وأفاد المسؤول المطلع على المفاوضات بأن الاتصال الهاتفي جاء بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمير قطر بموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، وطلب مساعدة الدوحة في إقناع طهران بالموافقة هي الأخرى عليه.