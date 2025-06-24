بدء وقف النار بين إسرائيل وإيران...

دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيّز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحا، وهو الاتفاق الذي أُعلن عنه في وقت سابق من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه سيدوم أولا 12 ساعة، ثم ستُعتبر الحرب منتهية رسميا.