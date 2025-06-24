ترامب لأمير قطر: ندين الهجوم الإيراني على العديد وندعم سيادة الدوحة واستقرار المنطقة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وخلال الاتصال، أكد ترامب، بحسب "وكالة الأنباء القطرية"، "تضامن بلاده ووقوفها مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية"، معتبرا أن "ذلك يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وشدد على "رفضه القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة"، داعيا "سمو الأمير إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية".

من جانبه، أعرب أمير قطر عن "شكره للرئيس الأميركي على مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع دولة قطر وشعبها"، مؤكدا "جاهزية ويقظة عناصر القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، والتي أدت إلى عدم وقوع أي وفيات أو إصابات".