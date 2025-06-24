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ترامب يعلن وقفًا تامًا لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل: نهاية رسمية لحرب الـ12 يومًا رغم التصعيد الأخير

أخبار دولية
2025-06-24 | 00:40
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ترامب يعلن وقفًا تامًا لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل: نهاية رسمية لحرب الـ12 يومًا رغم التصعيد الأخير
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ترامب يعلن وقفًا تامًا لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل: نهاية رسمية لحرب الـ12 يومًا رغم التصعيد الأخير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش ممّا سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يوما بين البلدين.

وكتب ترامب على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" إنّه "تمّ الاتفاق بشكل تامّ بين إسرائيل وإيران على وقف شامل وكامل لإطلاق النار".

وأضاف أنّ الجمهورية الإسلامية ستلتزم وقف النار "بعد حوالي ستّ ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك، مشيرا إلى أنّه بعد مرور 12 ساعة أخرى "سيُرحّب العالم رسميا بنهاية حرب الـ12 يوما".

ولم يصدر في الحال أيّ تعليق من إسرائيل أو إيران يؤكّد توصلهما إلى هذا الاتفاق.

وشدّد الرئيس الأميركي على أنّه خلال وقف إطلاق النار الذي سيلتزمه كلا الجانبين "سيبقى الجانب الآخر مسالما ومحترما".

وأضاف "بافتراض أنّ كلّ شيء سيسير كما ينبغي، وهو ما سيحدث، أودّ أن أهنّئ كلا البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة على التحمّل والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن يطلق عليها اسم "حرب الـ 12 يوما"".

وتابع "هذه حربٌ كان من الممكن أن تستمر لسنوات، وأن تُدمّر الشرق الأوسط بأكمله، لكنّها لم تفعل، ولن تفعل أبدا!".

وختم الرئيس الجمهوري منشوره بالقول "بارك الله إسرائيل، بارك الله إيران، بارك الله الشرق الأوسط، بارك الله الولايات المتحدة، وبارك الله العالم!".

وجاء إعلان ترامب بعيد ساعات من شنّ إيران ضربة صاروخية على قاعدة العديد الأميركية في قطر انتقاما لتوجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضخمة في نهاية الأسبوع الماضي ضدّ مواقع نووية إيرانية.

وقلّل ترامب من شأن هذه الضربة الانتقامية الإيرانية "الضعيفة للغاية"، مؤكدا أنّ طهران أخطرت بها واشنطن مسبقا.

وقال بعيد الضربة الصاروخية الإيرانية ضد قاعدة العُديد الأميركية في قطر "أودّ أن أشكر إيران على إعطائنا إخطارا مبكرا، ما جعل من الممكن عدم خسارة أي أرواح، وعدم إصابة أي شخص".

وإذ أوضحت قطر أن القاعدة كانت قد أخليت، أعلنت الإمارة الخليجية أنها اعترضت الصواريخ الإيرانية التي استهدفت أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن أنه "ردّا على العدوان والتحرك الأميركي الوقح ضد مواقع ومنشآت إيران النووية... هاجمت القوات المسلحة الباسلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قاعدة العديد الأميركية في قطر"، مضيفا أن عدد الصواريخ "يعادل عدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في مهاجمة منشآت إيران النووية".

من جهته، أكد الحرس الثوري أن القاعدة أصيبت بستة صواريخ، بحسب بيان أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وعقب استهدافه قاعدة العديد، تعهّد الحرس الثوري الإيراني جعل الولايات المتحدة "تندم" إذا ما شنّت أيّ هجوم جديد على الجمهورية الإسلامية.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن قائد الحرس الثوري، محمد باكبور، قوله "نحذّر الرئيس الأميركي الغبي، دونالد ترامب، من أنّه في حال شنّ أيّ عدوان جديد سيلقى ردودا ساحقة أخرى سيندم عليها".

وفجر الثلاثاء، دوّت سلسلة انفجارات قوية في طهران، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة الإيرانية.

من جهتها، دعت إيران ليل الإثنين-الثلاثاء سكان منطقة رامات غان الواقعة شرقي تل أبيب إلى إخلائها، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

من جهته، حذّر وزير الخارجية الإيراني عبّاس عراقجي من أنّ بلاده "مستعدّة للردّ بقوة" على أيّ هجوم أميركي جديد.

وقال عراقجي في بيان أوردته وزارته إنّ "الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد في قطر كان ردّا على العدوان الأميركي السافر" على الأراضي الإيرانية، مشددا على أنّه "في حال أقدمت الولايات المتحدة على أيّ إجراء آخر، فإن إيران ستكون مستعدّة للردّ مجدّدا".

وفق البنتاغون، الضربات الأميركية على منشأة التخصيب المقامة تحت الأرض في فوردو والمنشأتين النوويتين في أصفهان ونطنز "دمرت البرنامج النووي الإيراني".
 

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