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نتنياهو: وافقنا على وقف إطلاق النار بعد تحقيق هدف إزالة التهديد النووي الإيراني
أخبار دولية
2025-06-24 | 02:32
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نتنياهو: وافقنا على وقف إطلاق النار بعد تحقيق هدف إزالة التهديد النووي الإيراني
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار مع إيران، وذلك بعد أن "حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني".
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