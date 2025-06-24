مجلس الأمن القومي الإيراني: ردودنا أرغمت العدو على وقف الهجمات وقواتنا ما زالت في حالة تأهّب تام

صدر عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي البيان التالي:



"بشأن فرض وقف الحرب على العدو الصهيوني وحلفائه الأشرار، أيّها الشعب الإيراني الشامخ والمقاوم، في مواجهة عدوان العدو الصهيوني، لبّى أبناؤكم الشجعان والمضحّون في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية نداء القائد الأعلى للثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، وردّوا على كل شر وعدوان من العدو بردٍّ ساحق وبشجاعة نادرة. وقد كان آخر هذه الردود استهداف قاعدة “العديد” الأمريكية، ثمّ تلاه قصفٌ صاروخي شامل طال الأراضي الفلسطينية المحتلّة.



إنّ وعيكم وتوقيتكم الدقيق، وصمودكم ووحدتكم النادرة، أسقطت الاستراتيجية الأساسية للعدو، ومهّدت الطريق ليظهر المقاتلون الإسلاميون قوّتهم المذهلة التي بُنيت على سنوات من الجهاد الإبداعي والمثابرة المستمرة، حيث استطاعوا خلال 12 يومًا من المقاومة الدموية والمدروسة، أن يردّوا على كل عدوان في حينه وبالشكل المناسب.



إنّ النصر الذي تحقق، هو هبة إلهية، تتويجًا لمواقف هذا الشعب العميقة والواعية، ولمجاهدات المقاتلين الأبطال، ولقيادة حكيمة تمثّلت في تدبير الإمام، وقد أجبر هذا النصر العدو على الندم وقبول الهزيمة ووقف هجماته من جانب واحد.



وعليه، تُعلن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية لشعبنا العزيز والبطل، أنّ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، دون أن تولي أي ثقة بكلام الأعداء، ما زالت في حالة تأهّب تام، وأصابعها على الزناد، وهي مستعدة للرد الحازم والمُوجع على أي عدوان قادم."