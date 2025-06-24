ترامب: كل من إسرائيل وإيران انتهكا وقف إطلاق النار

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أنّ كلًا من إسرائيل وإيران انتهكا وقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات مضيفا أنه غير راض عن أيّ من البلدين، وخصوصًا إسرائيل.



وفي حديث للصحفيين قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسيّ في لاهاي، قال ترامب إنّ إسرائيل انسحبت فور موافقتها على الاتفاق.



وشدّد على أنّ القدرات النووية الإيرانية انتهت.



وطالب ترامب إسرائيل بـ"عدم إلقاء هذه القنابل" على إيران، بعد ساعات على إعلانه دخول وقف لإطلاق النار بين البلدين حيّز التنفيذ.



وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" "إسرائيل: لا تلقي هذه القنابل"، مضيفًا: "إذا قمت بذلك فسيمثل الأمر انتهاكًا كبيرًا. أعيدي طياريك إلى بلادهم، فورا!".