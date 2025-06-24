التلفزيون الرسميّ: إيران تتهم إسرائيل بتنفيذ ضربات بعد إعلان وقف إطلاق النار

اتّهم الجيش الإيرانيّ إسرائيل بشنّ ضربات على أراضي الجمهورية الإسلامية حتّى الصباح، أيّ بعد إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار بين الطرفين.



ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم قيادة القوّات المسلّحة قوله إنّ "إسرائيل شنّت ثلاث هجمات على مواقع في الأراضي الإيرانية حتّى التاسعة من صباح اليوم".



في سياق متصل، أقنع رئيس الوزراء القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إيران بالموافقة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بناء على مقترح أميركيّ، وذلك بعدما أطلقت طهران صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أميركية تستضيفها الدولة الخليجية، وفق ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس.



وقال المصدر إنّ "رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني... أقنع إيران بالموافقة على الاقتراح خلال اتصال هاتفي مع الإيرانيين".