ماكرون: خطر تخصيب إيران لليورانيوم سرًا سبب يجعل استمرار التواصل بين المفاوضين ضرورة

اعتبر الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ خطر تخصيب إيران لليورانيوم سرًا سبب يجعل استمرار التواصل بين المفاوضين ضرورة.



وقال، خلال زيارة للنرويج، إنّه سيتحدث مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب خلال قِمة حلف شمال الأطلسيّ في لاهاي هذا الأسبوع.