ترامب: إسرائيل لن تهاجم إيران

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أنّ إسرائيل لن تهاجم إيران.

وقال: "جميع الطائرات ستعود أدراجها إلى الوطن، وستقوم "بتحية طيران" ودية لإيران".

وأضاف: "لن يصاب أحد بأذى، ووقف إطلاق النار ساري المفعول! شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر. دونالد ج. ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية".