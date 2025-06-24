الحرس الثوريّ الإيرانيّ أطلق آخر موجة من الصواريخ

أطلق الحرس الثوريّ الإيرانيّ آخر موجة من الصواريخ على إسرائيل قبل دقائق من سريان وقف إطلاق النار ردًا على الغارات الإسرائيلية، وفق بيان نقلته وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء.



ونقلت الوكالة عنه قوله إنّه أطلق 14 صاروخًا على مراكز عسكرية في إسرائيل، وإنّ القوات المسلحة الإيرانية ستواصل رصد تحركات "بعيون مفتوحة ويقظة".