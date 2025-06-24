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البقاع
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o
الجنوب
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o
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o
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o
كسروان
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o
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o
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: الجيش هاجم نظام رادار إيرانيا قرب طهران... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
2025-06-24 | 08:20
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: الجيش هاجم نظام رادار إيرانيا قرب طهران... إليكم التفاصيل
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: الجيش هاجم نظام رادار إيرانيا قرب طهران... إليكم التفاصيل
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الجيش
الإسرائيليّ:
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طهران...
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