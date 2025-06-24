مجموعة متطرفة غير معروفة تتبنى الهجوم على الكنيسة في دمشق

تبنّت مجموعة جهادية متطرفة الهجوم الانتحاريّ الدامي، الذي استهدف كنيسة مار الياس في دمشق.



وقالت "سرايا أنصار السنّة" في بيان: "أقدم الأخ الاستشهاديّ محمّد زين العابدين أبو عثمان على تفجير كنيسة مار إلياس".



ولفتت إلى أنّ العملية جاءت "بعد استفزاز" من مسيحيي دمشق "في حق الدعوة وأهل الملَّة".



واعتبرت المجموعة، التي تأسست بعيد إطاحة الحكم السابق في كانون الأول، أنّ "ما نشر في إعلام حكومة الجولاني عار من الصحة".



وهدّدت بأنّ جنودها "من استشهاديين وانغماسيين، على أتمّ الجاهزية، عدة وعددًا".



ولم يتبن تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم.