ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أنّه لا يريد رؤية "تغيير للنظام" في إيران.



وقال، خلال حديثه مع صحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان) في الطريق إلى قمة حلف شمال الأطلسيّ، في لاهاي، إنه سيؤدي ذلك إلى فوضى.



وشدّد على أنّ إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.



ولفت إلى أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، اتصل به وعرض عليه المساعدة في شأن إيران.