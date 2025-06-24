نتنياهو: إسرائيل دمرت منشأة رادار قرب طهران

دمرت إسرائيل منشأة رادار قرب طهران، وفق ما أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، ردًا على ما قال إنه انتهاك إيرانيّ لوقف إطلاق النار.



لكنها امتنعت عن شن المزيد من الضربات بعد أن تحدث نتنياهو مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، وفق ما قال المكتب.