ترامب: الأمين العام لحلف الأطلسي هنأني على "الإجراء الحاسم" في إيران

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء رسالة من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته عبر منصة تروث سوشيال، هنأه فيها على "إجرائه الحاسم" في إيران.كما تضمنت الرسالة تهنئة روته ترامب على أنه سيحصل خلال قمة الحلف على موافقة جميع الدول الأعضاء على إنفاق ما لا يقل عن خمسة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.وأكد مسؤولون في الحلف صحة الرسالة التي أرسلها روته إلى ترامب في وقت سابق اليوم.