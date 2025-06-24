اليازجي: ما يطلبه الشعب السوريّ هو الأمن والأمان والسلام

حمّل البطريرك اليازجي الحكومة السورية مسؤولية ما حصل من تفجير إرهابيّ.



وشدد على أن ما يطلبه الشعب السوريّ هو الأمن والأمان والسلام وأنه يتوجّب على الحكومة تأمين الحماية للمواطنين السوريين من دون استثناء أو تمييز وعلى سائر الأراضي السورية.



وقال: "نحن سيادة الرئيس قد هنئناكم بالثورة وعندما صرتم رئيسًا للبلاد قمنا بكل ما يجب أن نقوم به لأننا أبناء هذه البلاد وقمنا قي مد أيدينا إليكم لبناء سوريا الجديدة ولازلنا ننتظر أن تُمدّ يدًا إلينا".



وأضاف: "تكلمتم البارحة هاتفيًا مع سيادة الوكيل البطريركي ونحن نشكركم على المكالمة ونأمل ان تعمل الحكومة وجميع المسؤولين على انجاح مفاهيم الثورة: الديمقراطية والحرية والمساواة، هذا ما ننتظره وهذا ما نريده وهذا ما نعمل من أجله".