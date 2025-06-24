مسؤول عسكري: من المرجح أن يمثل الحوثيون مشكلة مستمرة لأميركا

رأى مسؤول عسكري أميركي كبير اليوم الثلاثاء أن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران ستشكل على الأرجح مشكلة مستمرة للولايات المتحدة في المستقبل، حتى بعد توصل واشنطن والجماعة إلى اتفاق الشهر الماضي أنهى حملة جوية أميركية ضدها.



وقال اللفتنانت جنرال ألكسوس غرينكويش، مدير عمليات هيئة الأركان المشتركة، للمشرعين: "من المرجح أن يُشكل الحوثيون مشكلة مستمرة... سنواجهها مجددًا في المستقبل".



وجرى ترشيح غرينكويش لتولي مسؤولية القيادة الأوروبية للجيش الأميركي.