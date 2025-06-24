إسرائيل تعلن رفع القيود المرتبطة بالحرب مع إيران

أعلن الجيش الإسرائيليّ رفع القيود المفروضة على التجمعات العامة وأماكن العمل والتعليم التي فرُضت جراء الحرب مع إيران.



وقال الجيش في بيان عقب وقف إطلاق النار بعد 12 يوما من القتال "بعد تقييم الوضع وموافقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تقرر أنه اعتبارا من اليوم (الثلاثاء)، الساعة 20,00... ستستأنف كل مناطق البلاد النشاط الكامل من دون قيود".



وأوضح أنّ هذه التوجيهات تسري حتى مساء الخميس.