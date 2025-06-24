رئيس الأركان: إسرائيل تعيد تركيز اهتمامها على غزة بعد وقف النار مع إيران

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ إيال زامير أنّ التركيز سيعود إلى الحرب في قطاع غزة، بعد التوصل إلى وقف لإطلاق مع إيران عقب 12 يومًا من الحرب غير المسبوقة بين البلدَين.



وقال زامير في بيان نشره الجيش: "الآن عاد التركيز على غزة، لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتفكيك نظام حماس".