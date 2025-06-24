نائب إيرانيّ : لعدم السماح لغروسي بدخول إيران

شدّد نائب إيرانيّ على وجوب عدم السماح للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بدخول إيران.



وذكرت وكالة أنباء الطلبة أن النائب علاء الدين بروجردي، وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيرانيّ، دعا إلى تعليق التعاون مع الوكالة.



ووافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أمس على الخطوط العريضة لمشروع قانون يهدف إلى تعليق تعاون طهران الكامل مع وكالة الطاقة الذرية.