ترامب: يمكن للصين مواصلة شراء النفط من إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط من طهران بعد قصف الولايات المتحدة منشآت نووية تابعة لإيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعبر عن أمله في أن تشتري "كميات كبيرة" من الخام من الولايات المتحدة.



وكتب في منشور على موقع تروث سوشيال قائلًا: "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضًا".



وجاء منشور ترامب بعد إعلانه أن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار في أعقاب القصف الأميركي في مطلع الأسبوع على ثلاث منشآت نووية. ووبخ ترامب البلدين بسبب الانتهاكات المبكرة للهدنة.



وفي وقت مبكر من ولايته الثانية التي بدأت في كانون الثاني، قال ترامب إنه سيعاود فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران بسبب برنامجها النووي وتمويلها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.



وفرض موجات من العقوبات المتعلقة بإيران، بما في ذلك على عدد من المصافي الصينية المستقلة، ومشغلي محطات الموانىء بسبب شراء النفط الإيراني.



وسيتطلب الرفع الفعلي للعقوبات المفروضة على النفط الإيراني إجراءات من وزارتي الخزانة والخارجية والكونغرس. ولكن يمكن لإدارة ترامب أن تختار عدم تطبيق العقوبات الحالية، ما قد يزيد من تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.



والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني عالميًا، ودأبت على معارضة ما وصفتها بأنها "إساءة استخدام واشنطن للعقوبات الأحادية غير القانونية"، ولم ترد سفارة الصين في واشنطن بعد على طلب للتعليق على منشور ترامب.



ومن شأن زيادة الصين ومستهلكين آخرين مشترياتهم من النفط الإيراني أن تزعج السعودية حليفة الولايات المتحدة وأكبر مصدر للنفط في العالم.



وأحالت وزارة الخارجية طلب التعليق إلى البيت الأبيض الذي لم يرد بعد.