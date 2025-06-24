نتنياهو: إسرائيل حققت "إنتصارًا تاريخيًا" على إيران

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتحقيق "انتصار تاريخي" على إيران، وذلك في خطاب الثلاثاء مع سريان وقف لإطلاق النار بين البلدين عقب حرب امتدت 12 يومًا.وقال نتانياهو: "لقد حققنا انتصارًا تاريخيًا"، وذلك في كلمة متلفزة الى الاسرائيليين استمرت لنحو عشر دقائق.