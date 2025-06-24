سي.إن.إن: تقييم أولي للمخابرات الأميركية يشير إلى أن قصف إيران لم يدمر المواقع النووية

أفادت شبكة (سي.إن.إن) اليوم الثلاثاء نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأن تقديرات أولية للمخابرات الأميركية أشارت إلى أن الضربات العسكرية الأميركية على ثلاث منشآت نووية إيرانية الأسبوع الماضي لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بل عطلته على الأرجح لعدة أشهر فقط.ونقلت سي.إن.إن عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قولها: "هذا التقييم المزعوم خاطىء تمامًا".